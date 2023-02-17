Совместные учения ЮАР, России и Китая вызывают обеспокоенность Запада – Reuters

Южно-Африканская Республика совместно с Россией и Китаем начинают военно-морские учения с 17 февраля, что вызывает "значительную обеспокоенность" у Запада. Об этом пишет Reuters со слов западных дипломатов в ЮАР.



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В прошлые выходные российское судно с "Цирконом", гиперзвуковой крылатой ракетой нового поколения, на которое нанесено "Z" и "V"-символику, пришвартовалось в Кейптауне.

Учения "Mosi II" правительство ЮАР называет "рутинными", но они вызвали "глубокую обеспокоенность и опасения", поскольку это может угрожать отношениям страны с западными партнерами.

"Южно-Африканская Республика, как любое независимое и суверенное государство, имеет право вести свои внешние отношения в соответствии со своими… национальными интересами", – заявило в прошлом месяце Министерство обороны ЮАР.

Несмотря на это, шесть южноафриканских дипломатов – все из стран НАТО или ЕС – заявили Reuters, что осуждают учения.

Стивен Грузд из Южноафриканского института международных отношений не уверен, что Южная Африка действительно осознает потенциальную негативную реакцию.

Также один европейский посол сказал Reuters, что компании интересуются, безопасно ли сотрудничать с Южной Африкой, поскольку они боятся возможных последствий.

В настоящее время Китай является главным двусторонним торговым партнером ЮАР, однако ЕС является крупнейшим рынком для южноафриканского экспорта.

"Это пощечина для наших торговых партнеров – настолько однозначно быть на стороне России в годовщину вторжения", – сказал Кобус Маре, возглавляющий оборонный портфель оппозиционного Демократического альянса.

"Мы полезные идиоты", – добавил он.

27 января 2023 года Джозеф Коттерил заявил, что ЮАР изменила "нейтральную" позицию по войне России против Украины в сторону поддержки Кремля.

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Юлія Завадська

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