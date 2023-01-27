ЮАР склоняется к поддержке пропаганды России, это предупреждение союзникам Украины – FT

Изменение "нейтральной" позиции властей ЮАР по войне России против Украины в сторону поддержки Кремля – свидетельство успеха россиян в разжигании сомнений о том, кто несет ответственность за эту полномасштабную войну. Об этом пишет Джозеф Коттерилл, корреспондент Financial Times в Претории.

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"Министр иностранных дел Южной Африки на этой неделе улыбалась, принимая у себя российского коллегу Сергея Лаврова впервые после вторжения России в Украину. Наледи Пандор сказала, что ее правительство, номинально нейтральное в конфликте, теперь менее склонно критиковать Москву из-за того, что Запад поставляет Киеву боевые танки", – пишет он.

Автор указывает, что, по ее словам на брифинге, повторение призыва ЮАР к выводу российских войск из Украины, сделанного в начале полномасштабной войны, "было бы упрощенным и инфантильным, учитывая массовую передачу оружия [Украине]".

"Лавров сиял [рядом]", – отмечает он.

Обозреватель FT пишет: такие комментарии топ-чиновницы ЮАР "являются предупреждением союзникам Киева, что спустя почти год после начала полномасштабного вторжения Москва далеко не изолирована в глазах мирового общественного мнения".

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Издание подчеркивает, что ЮАР – не единственная среди стран глобального юга, отказывающаяся от избрания позиции по этой войне: "Страны Латинской Америки также по-прежнему опасаются принимать чью-либо сторону". Например, на прошлой неделе "левый" президент Колумбии Густаво Петро заявил в Буэнос-Айресе, что он отклонил запрос США на поставку Украине неиспользуемых запасов оружия советского/российского производства.

"Есть опасения, что поддержка Южной Африкой России является примером того, как страна переходит от риторики к молчаливому согласию с кремлевской кампанией по преодолению международных санкций", – подчеркнул журналист.

Некоторые аналитики полагают, что африканские страны используют противостояние РФ и Запада в своих интересах. Например, многие из них "приветствуют Лаврова в ожидании, что Запад в конечном итоге придет и перебьет его [предложение]. А если нет, то в конечном итоге они что-то получат от России", сказал Александр Габуев, старший научный сотрудник Фонда Карнеги.

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В годовщину вторжения 24 февраля состоятся военно-морские учения ЮАР с РФ и Китаем, где Кремль будет показывать фрегат "Адмирал Горшков", вооруженный гиперзвуковыми крылатыми ракетами. Минобороны африканской страны заявило, что "вопреки утверждениям наших критиков, ЮАР не отказывается от своей нейтральной позиции в отношении российско-украинского конфликта, проводя эти учения".

Там заявили, что они проводили операции также с ВМС США и ВМС Франции в 2022 году, хотя, как указывает FT, эти учения были сосредоточены на обучении морской полиции и оказании гуманитарной помощи.

Оппозиция в ЮАР полагает, что предстоящие учения на море – повод для РФ продемонстрировать свое геополитическое влияние на юге Африки.

Однако не все так плохо, пишет издание: кремлевская дипломатия на континенте имеет свои ограничения. Лавров, например, заехал в Анголу (страна – давний покупатель советского/российского оружия), которая, тем не менее, проголосовала в ООН за осуждение российской попытки аннексии украинской территории. Его поездка в Ботсвану, также критикующую попытку аннексии, вообще была отменена.

Євген Пилипенко

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