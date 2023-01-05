РФ отправила "к берегам стран НАТО" фрегат с ракетами "Циркон". ВСУ: отвлекают внимание
Россияне отправили в дальний поход, "подальше от акватории Черного моря", фрегат "Адмирал Горшков", вооруженный гиперзвуковыми крылатыми ракетами "Циркон". Таким образом РФ пытается отвлечь внимание от неудач в войне с Украиной, сообщают в пресс-службе Военно-морских сил ВСУ.
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Планируется, что фрегат будет выполнять задачи боевой службы в акваториях Средиземного моря, Атлантического и Индийского океанов. В ходе боевой службы запланировано учебное применение ракет "Циркон".
Церемонию отправки фрегата лично возглавил российский диктатор Владимир Путин.
"В связи с постоянными неудачами в войне с Украиной российская федерация продолжает смещать фокус внимания от неудач проведения так называемой "специальной военной операции", – считают в ВМС.
"Достижения Черноморского флота отсутствуют, поэтому на государственный уровень были вынесены меры по выходу в дальний поход, подальше от акватории Черного моря, фрегата пр. 22350 "адмирал флота советского союза горшков" вооруженного ракетами "Циркон", – отметили в пресс-службе.
Там напомнили, что на сегодняшний день 16 кораблей и катеров ЧФ РФ уничтожены Вооруженными Силами Украины, еще несколько единиц повреждены.
Первый заместитель председателя Военно-промышленной комиссии РФ Дмитрий Медведев написал в Telegram, что "Адмирал Горшков" "направился к берегам стран НАТО".
"1000 км дальности их (ракет "Циркон". – Ред.) применения с гиперзвуком в 9 Махов и возможностью использовать любой заряд с гарантией преодолевают любую ПРО. Пусть стоит где-то в 100 милях от берега, ближе к реке Потомак. Так что радуйтесь! Приведет в сознание любого, кто будет представлять прямую угрозу России и нашим союзникам", – написал Медведев.
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