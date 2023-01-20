ЧВК Вагнера финансирует войну в Украине за счет добычи золота в Африке – Politico

Группа Вагнера занимается добычей полезных ископаемых в Африке, в частности золота, для финансирования военных действий в Украине. Об этом пишет Politico на основе внутренней депеши одной из западных дипломатических служб.

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Согласно дипломатической депеше, с которой ознакомилось издание, за последний год российская частная военная компания Вагнера значительно расширила деятельность в Центральноафриканской Республике (ЦАР), где ее прибыль от добычи полезных ископаемых, вероятно, достигла примерно $1 млрд. Эти средства, как предполагает составитель депеши, вероятно, предназначены для приобретения оружия и истребителей.

Politico напоминает, что ЧВК Вагнера, которую контролирует российский олигарх Евгений Пригожин, обосновалась в ЦАР в 2018 году, открыв там свой "культурный центр" и заключив несколько контрактов на защиту участков добычи полезных ископаемых, в том числе золотого рудника Ндассима. С тех пор, сообщает цитируемая депеша, на месте кустарной шахты вырос масштабный промышленный комплекс.

Согласно документу, власти ЦАР категорически запрещают запуски и пролеты БПЛА в районе этой шахты даже для миротворческих сил ООН. В ряде случаев БПЛА были обстреляны армией ЦАР. Официальные лица США считают это признаком того, что ЧВК Вагнера установила политический контроль над властью в ЦАР.

В августе 2022 года эксперты ООН заявили, что подозревают ЧВК Вагнера в массовых убийствах в африканской стране Мали.

В ноябре неизвестный самолет нанес удар по базе ЧВК Вагнера в ЦАР.

Количество наемников ЧВК Вагнера, участвующих в войне РФ против Украины, на данный момент составляет около 50 000, эта организация стала ключевым компонентом России в войне, сообщает британская разведка.

Сергій Бережний

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