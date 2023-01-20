Против Украины сейчас воюют около 50 000 "вагнеровцев" – британская разведка

Количество наемников ЧВК Вагнера, участвующих в войне РФ против Украины, на данный момент составляет около 50 000. Эта организация стала ключевым компонентном для России в войне, сообщает британская разведка.

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В разведке отметили, что 27 декабря 2022 года ЧВК Вагнера была официально зарегистрирована в РФ как юридическое лицо. Основной деятельностью ЧВК указан "консалтинг в области управления", о боевых службах не упоминается.

Пока остается неясным, в какой степени структура "ЧВК Центр Вагнера" будет использоваться для управления военизированной деятельностью, так как частные военные компании остаются незаконными в России, несмотря на длительные дискуссии о реформировании закона, отмечают в разведке.

В Лондоне предполагают, что владелец ЧВК Евгений Пригожин частично финансировал организацию за счет завышенных государственных контрактов, заключенных с другими его компаниями.

Британская разведка подчеркивает, что регистрация продолжает "удивительно быстрое развитие" публичного профиля традиционно непрозрачной группы – Пригожин признался в том, что он владелец ЧВК только в сентябре 2022 года, а уже в октябре он открыл "глянцевую" штаб-квартиру в Санкт-Петербурге.

В разведке заявили, что "почти наверняка" количество "вагнеровцев" в Украине сейчас составляет 50 000 человек, и эта организация стала "ключевым компонентом" россиян в войне.

"Регистрация, вероятно, направлена на то, чтобы максимизировать коммерческую выгоду Пригожина и еще больше узаконить все более известную организацию", – сказано в сообщении.

По данным росСМИ, ЧВК Вагнера перевозит своих уничтоженных в Украине боевиков с помощью обычных дальнобойщиков. Соответствующие заказы появляются на профильных российских биржах "практически каждый день".

В ГУР утверждают, что Пригожин вербует в ЧВК Вагнера политических заключенных в колониях Чечни.

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Оксана Житнюк

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