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Пригожин вербует в ЧВК Вагнера политических заключенных в колониях Чечни — разведка

Цей матеріал також доступний українською
05.01.2023, 09:44
Пригожин вербует в ЧВК Вагнера политических заключенных в колониях Чечни — разведка - Фото
Евгений Пригожин и Рамзан Кадыров (Фото: ресурс оккупантов)

Кремлевский олигарх Евгений Пригожин вербует в террористическую ЧВК Вагнера политических заключенных из Чечни. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны.

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Разведчики заявляют, что ЧВК Вагнера начала вербовку заключенных в колониях Чечни, большинство из них были осуждены по политическим мотивам. 

Отмечается, что в колонии-поселении №3 города Аргун, а также в исправительной колонии №2 поселка Чернокозово Наурского района проходит процесс набора осужденных в ЧВК Вагнера.

ГУР пишет, что явление начинает приобретать массовый характер — из обеих колоний было "мобилизовано" более 50 человек, которых осудили по сфабрикованным делам. 

С сотрудниками колоний сейчас проводят работу по предотвращению утечки информации. 

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Дмитро Гриниченко
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