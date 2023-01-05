Пригожин вербует в ЧВК Вагнера политических заключенных в колониях Чечни — разведка

Кремлевский олигарх Евгений Пригожин вербует в террористическую ЧВК Вагнера политических заключенных из Чечни. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны.

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Разведчики заявляют, что ЧВК Вагнера начала вербовку заключенных в колониях Чечни, большинство из них были осуждены по политическим мотивам.

Отмечается, что в колонии-поселении №3 города Аргун, а также в исправительной колонии №2 поселка Чернокозово Наурского района проходит процесс набора осужденных в ЧВК Вагнера.

ГУР пишет, что явление начинает приобретать массовый характер — из обеих колоний было "мобилизовано" более 50 человек, которых осудили по сфабрикованным делам.

С сотрудниками колоний сейчас проводят работу по предотвращению утечки информации.

1 ноября сообщалось, что Пригожин продолжает усиливать свои политические позиции внутри РФ, позволяет себе критиковать чиновников и олигархов для увеличения собственного влияния.

В начале сентября появилось видео, на котором Пригожин вербует в ЧВК Вагнера заключенных.

Он это делает из-за больших потерь "вагнеровцев" на войне против Украины, комментировали ролик в Пентагоне.

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Дмитро Гриниченко

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