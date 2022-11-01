Пригожин усиливает позиции в России. Позволяет себе критику чиновников и олигархов — ISW

Российский олигарх и собственник частной военной компании Вагнера Евгений Пригожин продолжает усиливать свои политические позиции внутри РФ — он позволяет себе критиковать чиновников и олигархов для увеличения собственного влияния. Об этом сообщили в сводке Института изучения войны (ISW).

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Аналитики отмечают, что 31 октября Пригожин обратился в Генпрокуратуру РФ с "просьбой" открыть уголовное производство в отношении губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова — олигарх считает, что Беглов намерен "разграбить госбюджет и обогатить коррупционеров".

Пригожин, вероятно, использует критику Беглова и других политиков в Петербурге для повышения собственной репутации, хотя сам одновременно говорит, что не собирается заниматься политикой и "просто выполняет долг перед родиной".

Институт считает, что Пригожин утверждает себя в качестве политического игрока, используя свою связь с ЧВК Вагнера для критики оппонентов в элитных кругах России — он раскритиковал российских олигархов и представителей элит за то, что они живут в "состоянии комфорта" и препятствуют "полной мобилизации российского общества".

Также он объявил о создании "ЧВК Вагнер-центра" в Санкт-Петербурге, чтобы "повысить обороноспособность России", несмотря на то, что по российскому законодательству, ЧВК запрещены официально.

7 октября сообщалось, что Путин столкнулся со "значительным" несогласием одного из членов своего ближайшего окружения, которое касалось решений по поводу войны против Украины. Эта критика стала свидетельством беспорядка в Кремле по поводу управления войной — это вынудило Путина отдать приказ о мобилизации. 25 октября газета The Washington Post сообщила, что этим человеком оказался Пригожин.

Против Украины сейчас воюет минимум четыре условных российских армии – Росгвардия, наемники ЧВК, армия главы Минобороны РФ Сергея Шойгу и армия Кадырова. При этом все они неподконтрольны друг другу, заявлял секретарь Совета национальной обороны и безопасности Алексей Данилов.

2 октября в Институте изучения войны заявили, что Кадыров и Пригожин сильно навредили нарративам Кремля во время и после падения Лимана и подорвали лидерство Путина.

Читайте также: Путин снова сталкивается с недовольством "партии войны". Речь о Кадырове и Пригожине — ISW

Дмитро Гриниченко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.