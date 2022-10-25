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Членом окружения Путина, высказавшим ему недовольство ходом войны, был Пригожин – WP

Цей матеріал також доступний українською
25.10.2022, 10:28
Членом окружения Путина, высказавшим ему недовольство ходом войны, был Пригожин – WP - Фото
Евгений Пригожин (Скриншот видео)

Членом окружения российского диктатора Владимира Путина, который решился высказать ему "значительное" несогласие с решениями по поводу войны против Украины, был основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин. Об этом сообщает Washington Post со ссылкой на официальных лиц США.

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По информации официальных лиц США, Пригожин лично сказал Путину, что его военное командование плохо управляет боевыми действиями.

Как отмечается, критика Пригожина перекликается с тем, что он публично говорил в течение нескольких недель.

Официальные лица, на которых ссылается WP, подчеркнули, что способность Пригожина резко осуждать российских военных в частной беседе с Путиным говорит о росте его влияния по мере развития поражения России в войне против Украины.

"Это также подчеркивает шаткое положение формального руководства российского оборонного истеблишмента, которое подверглось резкой критике со стороны Пригожина и других после нескольких месяцев боевых ошибок и потерь", – пишет WP.

Как сообщается, разочарование Пригожина в российском минобороны и его растущая напряженность в отношениях с министром обороны РФ Сергеем Шойгу стало предметом отдельного доклада американской разведки.

По данным американской разведки, Пригожин заявил, что минобороны РФ слишком полагается на Вагнера, но не дает ЧВК достаточное количество денег и ресурсов для выполнения ее миссии.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отказался комментировать WP общение Пригожина и Путина, Пригожин не ответил на просьбу о комментарии.

"Неясно, сосредоточен ли Пригожин в первую очередь на том, чтобы добиться большего влияния в российском оборонном истеблишменте, или же он имеет большие политические амбиции в отношении себя или своих близких", – пишет WP.

  • 7 октября сообщалось, что Путин столкнулся со "значительным" несогласием одного из членов своего ближайшего окружения, которое касалось решений по поводу войны против Украины. Эта критика стала свидетельством беспорядка в Кремле по поводу управления войной — это вынудило Путина отдать приказ о мобилизации.

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Наталія Медведєва
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