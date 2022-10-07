Путин столкнулся со "значительным" несогласием члена своего окружения из-за войны — WP

Российский диктатор Владимир Путин столкнулся со "значительным" несогласием одного из членом своего ближайшего окружения, которое касалось решений по поводу войны против Украины. Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на данные разведки США.

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Издание отмечает, что несогласие члена ближайшего окружения Путина было сочтено "достаточно значительным", чтобы оно было включено в ежедневный брифинг разведки президента США Джо Байдена.

Согласно данным американской разведки, член окружения Путина в последние недели напрямую выражал диктатору свое несогласие с его действиями в войне против Украины.

Эта критика является свидетельством беспорядка в Кремле по поводу управления войной — это вынудило Путина отдать приказ о мобилизации.

Источники в США говорят о том, что член окружения Путина считал неэффективным управлением военными действиями и отмечал ошибки, допущенные теми, кто ведет военную кампанию. Личность данного человека в Кремле не может быть подтверждена, хотя его имя фигурирует в сообщениях разведки США.

"С начала оккупации мы стали свидетелями растущей тревоги со стороны некоторых приближенных Путина. Наши оценки показывают, что они утомлены недавними потерями РФ, ошибочным направлением и обширными военными недостатками. Напряженность согласуется с тем, как прошла кампания для россиян, и с атмосферой в Кремле. Есть много людей, которые убеждены, что все идет не так", — считают представители западных разведок.

Некоторые представители Кремля пытаются найти возможность уйти от Путина, а "партия мира" будет расти с каждым витком эскалации войны против Украины, заявили в разведке.

Ранее "глава Чечни" Рамзан Кадыров и Пригожин раскритиковали военно-политическое руководство РФ, обвинили российское военное командование в неспособности оперативно отреагировать на ухудшение ситуации вокруг Лимана и заявили, что России необходимо дооккупировать "аннексированные" четыре области всеми доступными средствами, включая ядерное оружие малой мощности.

ISW сообщал, что Путин пытается погасить недовольство военными неудачами кадровыми перестановками в армии РФ.

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Дмитро Гриниченко

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