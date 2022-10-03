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Некоторые представители Кремля пытаются уйти от Путина. "Партия мира" будет расти — ГУР

Цей матеріал також доступний українською
03.10.2022, 13:19
Некоторые представители Кремля пытаются уйти от Путина.
Владимир Путин (Фото: EPA)

Некоторые представители Кремля пытаются найти возможность уйти от диктатора Владимира Путина, а "партия мира" будет расти с каждым витком эскалации войны против Украины. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в интервью УНІАН

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По его словам отдельные представители Кремля пытаются найти возможность уйти от Путина, чтобы спасти себя и свое положение. Он отметил, что некоторые представители верхушки РФ ищут каналы для того, чтобы обезопасить себя.

"Безусловно, неформальные каналы тоже существуют. Публичная политика — это очень важная составляющая, но кроме нее существует еще и закулисье. Украина использует все инструменты, как публичные, так и закрытые", — сказал Юсов. 

Разведчик заявил, что среди военно-политического руководства и бизнес-элиты России, "далеко не все в восторге от той каши, которую заварил "коллективный Путин" и сам сумасшедший диктатор". 

"С каждым новым уровнем эскалации, с каждой новой волной мобилизации, с каждым новым процентом падения рейтинга Путина, или, безусловно, новыми успехами Вооруженных Сил Украины по освобождению оккупированных территорий, эта "партия мира" в середине России, безусловно, будет усиливаться", — резюмировал он. 

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Дмитро Гриниченко
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Россия война владимир путин кремль разведка
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