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Буданов: Нет смысла ждать чуда, что у РФ иссякнут резервы. Все вернем контрнаступлением

Цей матеріал також доступний українською
25.06.2022, 19:52
Буданов: Нет смысла ждать чуда, что у РФ иссякнут резервы. Все вернем контрнаступлением - Фото
Кирилл Буданов (скриншот видео УЦБС/Youtube)

Россия использует резервные силы за счет проведения скрытой мобилизации для пополнения своих рядов на востоке Украины, потому нет смысла просто "ждать чуда", надеясь, что наступательный потенциал РФ иссякнет. Об этом сказал глава украинской разведки Кирилл Буданов в интервью Reuters.

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Буданов заявил, что Украина может достичь победы над Россией только с помощью военной силы.

"Стратегия очень проста. Стабилизировать ситуацию. Получить необходимое количество техники и подготовить необходимое количество сил и средств для начала контрнаступления для возврата всей нашей территории", – сказал он, выразив уверенность, что Украине удастся это сделать.

Буданов считает, что "мы не должны ждать чуда, что они (армия РФ. – Ред.) устанут и перестанут хотеть сражаться".

Он также сказал, что спокойно относится к вероятности того, что Россия в конечном итоге открыто объявит мобилизацию, поскольку это, по мнению Буданова, означало бы, что российскому диктатору Владимиру Путину придется столкнуться с "неудобными вопросами" в стране.

"Они действительно боятся этого. Это главная причина, по которой мобилизация происходит скрыто, в частности, с использованием резервистов", – сказал он.

  • Буданов считает, что в августе наступит переломный момент в полномасштабной войне России против Украины на истощение, а к концу года масштабные боевые действия практически прекратятся.

Читайте также: "До конца года должны зайти в Крым". Интервью Буданова – за минуту 

Оксана Житнюк
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мобилизация резерв Кирилл Буданов контрнаступление
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