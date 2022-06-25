Буданов: В августе начнется перелом. Это закончится катастрофой для России – и ничем иным

Начальник военной разведки Кирилл Буданов считает, что в августе наступит переломный момент в полномасштабной войне России против Украины на истощение, а к концу года масштабные боевые действия практически прекратятся. Об этом он рассказал ITV News.

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Он подчеркнул, что говорил это еще в мае, и на конец июня остается при таком же мнении.

"Начиная с августа будут происходить определенные события, которые продемонстрируют миру, что переломный момент начинает происходить. Я уже говорил и повторю еще раз: до конца года активные боевые действия сойдут практически на нет. В обозримом будущем мы восстановим контроль над нашими территориями", – сказал он.

При этом Буданов посетовал, что Силам обороны по-прежнему "всегда не хватает оружия – нам нужно больше оружия".

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Несмотря на высокие потери на востоке, пишет ресурс, глава ГУР твердо уверен в способности Сил обороны отразить российское вторжение: "Путин не добьется успеха. Это трагедия, к которой он привел Россию и Украину, и она закончится катастрофой для России. Ничем иным".

"Украина вернется к своим границам 1991 года, других сценариев не будет, и никаких других сценариев мы не рассматриваем", – подытожил директор военной разведки.

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