Буданов: В августе начнется перелом. Это закончится катастрофой для России – и ничем иным
Начальник военной разведки Кирилл Буданов считает, что в августе наступит переломный момент в полномасштабной войне России против Украины на истощение, а к концу года масштабные боевые действия практически прекратятся. Об этом он рассказал ITV News.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Он подчеркнул, что говорил это еще в мае, и на конец июня остается при таком же мнении.
"Начиная с августа будут происходить определенные события, которые продемонстрируют миру, что переломный момент начинает происходить. Я уже говорил и повторю еще раз: до конца года активные боевые действия сойдут практически на нет. В обозримом будущем мы восстановим контроль над нашими территориями", – сказал он.
При этом Буданов посетовал, что Силам обороны по-прежнему "всегда не хватает оружия – нам нужно больше оружия".
Читайте также: ГУР: Не стоит ждать смены курса РФ минимум до 2023-го, а смерти Путина – в ближайшие годы
Несмотря на высокие потери на востоке, пишет ресурс, глава ГУР твердо уверен в способности Сил обороны отразить российское вторжение: "Путин не добьется успеха. Это трагедия, к которой он привел Россию и Украину, и она закончится катастрофой для России. Ничем иным".
"Украина вернется к своим границам 1991 года, других сценариев не будет, и никаких других сценариев мы не рассматриваем", – подытожил директор военной разведки.
- 22 июня Буданов заявил, что никакой угрозы со стороны Беларуси сейчас нет.
- По его словам, операция против россиян на захваченном острове Змеиный будет продолжаться до его полного освобождения.
- Ранее он говорил, что Украина вернет все свои территории исключительно силой, другого пути нет.
Читайте также: "До конца года должны зайти в Крым". Интервью Буданова – за минуту
Комментарии