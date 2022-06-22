Остров Змеиный. Операция будет продолжаться до его полного освобождения – Буданов

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что операция против оккупантов на острове Змеиный будет продолжаться до его полного освобождения. Об этом он сказал в эфире телемарафона.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Буданов подтвердил, что россияне размещают на острове "определенную группировку", которая состоит из подразделений ПВО, а также подразделений, на вооружении у которых есть реактивные артиллерийские установки. Кроме того, на острове находятся катерная группа и подразделения спецназначения.

"Эта операция продолжается. Наносится огневое поражение по этим объектам. Операция будет продолжаться до полного освобождения острова Змеиный", – сказал Буданов.

При этом он отказался отвечать на вопрос, насколько в случае освобождения остров будет безопасным для нахождения там украинских войск.

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.