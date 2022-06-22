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Остров Змеиный. Операция будет продолжаться до его полного освобождения – Буданов

Цей матеріал також доступний українською
22.06.2022, 20:30
Остров Змеиный. Операция будет продолжаться до его полного освобождения – Буданов - Фото
Кирилл Буданов (скриншот видео канала Рада)

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что операция против оккупантов на острове Змеиный будет продолжаться до его полного освобождения. Об этом он сказал в эфире телемарафона.

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Буданов подтвердил, что россияне размещают на острове "определенную группировку", которая состоит из подразделений ПВО, а также подразделений, на вооружении у которых есть реактивные артиллерийские установки. Кроме того, на острове находятся катерная группа и подразделения спецназначения.

"Эта операция продолжается. Наносится огневое поражение по этим объектам. Операция будет продолжаться до полного освобождения острова Змеиный", – сказал Буданов.

При этом он отказался отвечать на вопрос, насколько в случае освобождения остров будет безопасным для нахождения там украинских войск.

Вадим Ребрина
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Кирилл Буданов гур минобороны остров змеиный
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