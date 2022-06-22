Остров Змеиный. Операция будет продолжаться до его полного освобождения – Буданов
Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что операция против оккупантов на острове Змеиный будет продолжаться до его полного освобождения. Об этом он сказал в эфире телемарафона.
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Буданов подтвердил, что россияне размещают на острове "определенную группировку", которая состоит из подразделений ПВО, а также подразделений, на вооружении у которых есть реактивные артиллерийские установки. Кроме того, на острове находятся катерная группа и подразделения спецназначения.
"Эта операция продолжается. Наносится огневое поражение по этим объектам. Операция будет продолжаться до полного освобождения острова Змеиный", – сказал Буданов.
При этом он отказался отвечать на вопрос, насколько в случае освобождения остров будет безопасным для нахождения там украинских войск.
- Украинские военные в начале мая уничтожили российские катера и вертолет на Змеином.
- В начале лета разведка сообщила, что Россия разместила на Змеином "Торы" и "Панцири".
- 17 июня ВМС ракетой Harpoon поразили российский буксир, который вез туда оружие и оккупантов.
- 20 июня военные опроверли фейк, что Черноморский флот РФ якобы идет в сторону Одессы.
- Также в этот день якобы был нанесен удар по захваченным россиянами украинским буровым платформам в Черном море.
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