Командование "Юг" опровергло фейк, что Черноморский флот РФ якобы идет в сторону Одессы

В северо-западной части Черного моря находится часть Черноморского флота российских оккупантов, оставшаяся часть – в пунктах базирования. Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

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Как отмечается, корабельная группировка врага в северо-западной части Черного моря в настоящее время состоит из пяти кораблей, одной подводной лодки и четырех БДК.

"Остальная часть флота, вопреки паническим вбросам вражеской пропаганды, находится в пунктах базирования", – говорится в сообщении.

В то же время в ОК "Юг" предупреждают, что угроза ракетного удара остается актуальной, как не исключена и попытка высадки вражеского десанта.

Утром 20 июня, по неофициальной информации, ВСУ обстреляли добывающие вышки Черноморнефтегаза, которые Россия захватила во время оккупации Крыма в 2014 году.

После этого роспропагандисты распространили вброс, что Черноморский флот РФ якобы в полном составе вышел из портов и направился в сторону Одессы.

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Наталия Медведева

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