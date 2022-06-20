14 ракет за три часа. Россия обстреляла юг Украины: Одессу, Очаков, устье Дуная

Россия в понедельник нанесла массированный ракетный удар по югу Украины. В течение трех часов враг выпустил 14 ракет, сообщило оперативное командование "Юг".

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Под удар попали Очаков, устье Дуная (это граница с Румынией), Белгород-Днестровский район и Одесса.

"В области и в пригороде Очакова повреждены сельскохозяйственные площади, в Одессе в результате попадания ракеты выгорел логистический продовольственный склад. Пожар на площади более 300 кв. м оперативно ликвидирован спасателями. Пострадавших среди гражданского населения нет", – говорится в сообщении.

Утром 20 июня, по неофициальной информации, ВСУ обстреляли добывающие вышки Черноморнефтегаза, которые Россия захватила во время оккупации Крыма в 2014 году.

Андрей Водяный

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