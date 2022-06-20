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14 ракет за три часа. Россия обстреляла юг Украины: Одессу, Очаков, устье Дуная

Цей матеріал також доступний українською
20.06.2022, 17:36
14 ракет за три часа. Россия обстреляла юг Украины: Одессу, Очаков, устье Дуная - Фото
Фото: ОК "Юг"

Россия в понедельник нанесла массированный ракетный удар по югу Украины. В течение трех часов враг выпустил 14 ракет, сообщило оперативное командование "Юг".

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Под удар попали Очаков, устье Дуная (это граница с Румынией), Белгород-Днестровский район и Одесса.

"В области и в пригороде Очакова повреждены сельскохозяйственные площади, в Одессе в результате попадания ракеты выгорел логистический продовольственный склад. Пожар на площади более 300 кв. м оперативно ликвидирован спасателями. Пострадавших среди гражданского населения нет", – говорится в сообщении.

14 ракет за три часа. Россия обстреляла юг Украины: Одессу, Очаков, устье Дуная

14 ракет за три часа. Россия обстреляла юг Украины: Одессу, Очаков, устье Дуная
Андрей Водяный
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война Одесса одесская область ракетный обстрел очаков
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