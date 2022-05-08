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У Змеиного уничтожены три катера: один Серна и два Раптора, еще один поврежден – ОК Юг

Цей матеріал також доступний українською
08.05.2022, 03:35
У Змеиного уничтожены три катера: один Серна и два Раптора, еще один поврежден – ОК Юг - Фото
БПЛА Bayraktar TB2 (Фото: АрмияИнформ)

7 мая в районе острова Змеиный украинские войска уничтожили три катера российских оккупантов и один повредили. Об этом сообщает оперативное командование Юг.

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Как отмечается, у острова Змеиный точными атаками ударных беспилотников Bayraktar уничтожен десантный катер типа "Серна" с ЗРК "Тор", два десантно-штурмовых катера типа "Раптор" и еще один существенно поврежден. Ликвидировано 46 оккупантов из состава экипажа и десанта.

Силы обороны на южном направлении поразили более 120 целей противника.

Общие потери оккупантов за сутки 7 мая составили: 

- 80 россиян;

- 10 единиц техники – учитывая перечисленный катерный состав, зенитно-ракетный комплекс "Тор", сбитый утром над Одесской областью ударный беспилотник-разведчик "Форпост", боевую машину десанта и три гаубицы;

- склад боеприпасов в районе Станислава Херсонской области.

Читайте также: Прихлебывая чай. Появилось полное видео с ударом Bayraktar по катеру россиян у Змеиного

Наталия Медведева
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