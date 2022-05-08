7 мая в районе острова Змеиный украинские войска уничтожили три катера российских оккупантов и один повредили. Об этом сообщает оперативное командование Юг.

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Как отмечается, у острова Змеиный точными атаками ударных беспилотников Bayraktar уничтожен десантный катер типа "Серна" с ЗРК "Тор", два десантно-штурмовых катера типа "Раптор" и еще один существенно поврежден. Ликвидировано 46 оккупантов из состава экипажа и десанта.

Силы обороны на южном направлении поразили более 120 целей противника.

Общие потери оккупантов за сутки 7 мая составили:

- 80 россиян;

- 10 единиц техники – учитывая перечисленный катерный состав, зенитно-ракетный комплекс "Тор", сбитый утром над Одесской областью ударный беспилотник-разведчик "Форпост", боевую машину десанта и три гаубицы;

- склад боеприпасов в районе Станислава Херсонской области.

Воздушные силы ВСУ сообщили, что вблизи Змеиного разворачиваются настоящие авиационные баталии, в которых участвуют десятки самолетов.

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Наталия Медведева

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