Десятки самолетов. Вблизи Змеиного разворачиваются настоящие авиационные баталии – ВС ВСУ

Ожесточенные авиационные бои с российскими оккупантами Воздушные Силы ВСУ ведут вблизи острова Змеиный. Об этом сообщает ВС ВСУ.

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Как отмечается, авиация ВС ВСУ продолжает наносить ракетно-бомбовые удары по позициям оккупантов на разных направлениях.

Вблизи украинского острова Змеиный в акватории Черного моря разворачиваются настоящие авиационные баталии с привлечением десятков самолетов – там противник терпит ощутимые потери, как в "островных силах", так и в морских судах.

7 мая в соцсетях появилось видео, на котором два самолета на сверхнизком полете сбрасывают бомбы на остров Змеиный и улетают, отстреливая тепловые ловушки. Удар наносится по дымящейся цели.

Помимо потопления катера, дрон ВСУ уничтожил на Змеином два комплекса ПВО "Тор".

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Наталия Медведева

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