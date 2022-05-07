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Прихлебывая чай. Появилось полное видео с ударом Bayraktar по катеру россиян у Змеиного видео

Цей матеріал також доступний українською
07.05.2022, 23:59
Скриншот
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В соцсетях появилось полное видео боевого эпизода на оккупированном россиянами острове Змеиный, где ударный дрон Bayraktar TB2 уничтожил десантный катер Черноморского флота РФ.

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На кадрах выше – только операция по плавсредству.

На фоне идет аудиодорожка из центра наблюдения за работой дрона. Военные обсуждают ход операции, кто-то прихлебывает горячий напиток.

Сегодня в соцсетях появилось также видео, на котором два самолета на сверхнизком полете сбрасывают бомбы на остров и улетают, отстреливая тепловые ловушки. Удар наносится по дымящейся цели. Аутентичное это видео или монтаж/фейк - подтверждений пока нет.

Ранее сегодня, помимо потопления катера, дрон ВСУ уничтожил на Змеином два комплекса ПВО "Тор".

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Евгений Пилипенко
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Bayraktar война ударный дрон Змеиный
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