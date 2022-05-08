Украинские военные уничтожили российский вертолет на острове Змеиный в Черном море. Кадры опубликовало в Facebook оперативное командование Юг.

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Судя по кадрам, видео было снято с беспилотника. На них запечатлено попадание в вертолет и последующие взрывы, вероятно, от детонации боекомплекта.

"Нельзя прекратить это делать: гоним врага с каждого клочка нашей земли, даже с маленького острова, с моря, еще и с воздуха", – подписали видео в ОК Юг.

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Марк Сировой

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