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Украинские военные уничтожили российский вертолет на Змеином – яркое видео взрыва видео

Цей матеріал також доступний українською
08.05.2022, 09:37
Видео - ОК Юг
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Украинские военные уничтожили российский вертолет на острове Змеиный в Черном море. Кадры опубликовало в Facebook оперативное командование Юг.

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Судя по кадрам, видео было снято с беспилотника. На них запечатлено попадание в вертолет и последующие взрывы, вероятно, от детонации боекомплекта.

"Нельзя прекратить это делать: гоним врага с каждого клочка нашей земли, даже с маленького острова, с моря, еще и с воздуха", – подписали видео в ОК Юг.

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Марк Сировой
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