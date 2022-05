Остров Змеиный. Спутник снял результат украинской атаки на россиян – фото

Появились спутниковые снимки временно оккупированного острова Змеиный, на котором украинские силы атаковали флот России. Кадры компании Planet Labs опубликовал в Twitter журналист Associated Press Джон Гэмбрелл.

На первом кадре видно, что над островом поднимался густой черный дым. На втором запечатлен уничтоженный катер класса Серна и разрушенные здания на острове.

A satellite image taken Saturday by @planet showed what appeared to be a Serna-class landing craft against Snake Island’s northern beach. That corresponds to another Ukrainian military video released showing a drone strike hitting it, engulfing the vessel in flames. -@AP pic.twitter.com/9281Aw4VEK