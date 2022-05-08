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Остров Змеиный. Спутник снял результат украинской атаки на россиян – фото

Цей матеріал також доступний українською
08.05.2022, 08:54
Остров Змеиный. Спутник снял результат украинской атаки на россиян – фото - Фото
Уничтоженный российский катер на острове Змеиный (скриншот видео ОК Юг)

Появились спутниковые снимки временно оккупированного острова Змеиный, на котором украинские силы атаковали флот России. Кадры компании Planet Labs опубликовал в Twitter журналист Associated Press Джон Гэмбрелл.

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На первом кадре видно, что над островом поднимался густой черный дым. На втором запечатлен уничтоженный катер класса Серна и разрушенные здания на острове.

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OSINT-аналитик ряда западных медиа Оливер Александер написал, что сперва беспилотник Bayraktar TB2 уничтожил зенитный ракетный комплекс Тор.

По его словам, это позволило украинским штурмовикам Су-27 безопасно наносить удары по россиянам и сравнять с землей комплекс маяков. Александер считает, что такой удар привел к тяжелым потерям россиян.

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Марк Сировой
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