Остров Змеиный. Спутник снял результат украинской атаки на россиян – фото

Появились спутниковые снимки временно оккупированного острова Змеиный, на котором украинские силы атаковали флот России. Кадры компании Planet Labs опубликовал в Twitter журналист Associated Press Джон Гэмбрелл.

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На первом кадре видно, что над островом поднимался густой черный дым. На втором запечатлен уничтоженный катер класса Серна и разрушенные здания на острове.

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A satellite image taken Saturday by @planet showed what appeared to be a Serna-class landing craft against Snake Island’s northern beach. That corresponds to another Ukrainian military video released showing a drone strike hitting it, engulfing the vessel in flames. -@AP pic.twitter.com/9281Aw4VEK — Jon Gambrell | جون (@jongambrellAP) May 7, 2022

OSINT-аналитик ряда западных медиа Оливер Александер написал, что сперва беспилотник Bayraktar TB2 уничтожил зенитный ракетный комплекс Тор.

По его словам, это позволило украинским штурмовикам Су-27 безопасно наносить удары по россиянам и сравнять с землей комплекс маяков. Александер считает, что такой удар привел к тяжелым потерям россиян.

7 мая украинские военные уничтожили на острове Змеиный три российских катера и еще один повредили.

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Марк Сировой

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