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Никакой угрозы со стороны Беларуси сейчас нет — Буданов

Цей матеріал також доступний українською
22.06.2022, 21:11
Никакой угрозы со стороны Беларуси сейчас нет — Буданов - Фото
Кирилл Буданов (Скриншот видео)

Сейчас нет угрозы вторжения с территории Беларуси. Об этом в эфире телемарафона заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов, добавив, что если "у них появятся такие мысли", Украина сразу "примет адекватные действия".

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"На данном этапе никакой угрозы с беларуской стороны нет. Это я с абсолютной уверенностью могу вам сказать. Успокойтесь. Ситуация абсолютно под контролем", – сказал глава ГУР.

Он отметил, что действительно на территории Белуруси проходят военные сборы, учения, укрепление границы. "Проходит целый комплекс действий военного назначения, но они на данном этапе не направлены на ведение боевых действий против Украины", – заверил Буданов.

По его словам, как только "у них появятся такие мысли", Украина сразу "примет адекватные действия".

  • 17 июня секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что на сегодняшний день совет не видит угрозы нового наступления с территории Беларуси. 
  • Глава Офиса президента Андрей Ермак оценивает вероятность подключения армии Беларуси к российской полномасштабной войне против Украины как "не очень высокую" из-за непопулярности такой идеи среди граждан страны. 
  • Сегодня в Минобороны сообщили, что армия Беларуси разместила деревянные муляжи танков у границы с Украиной и начала привлекать в этот район срочников. 
  • Беларуское оппозиционное издание Беларускі Гаюн сообщает, что вооруженные силы Беларуси обустраивают фортификационные сооружения вдоль границ с Украиной и странами ЕС
Вадим Ребрина
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беларусь разведка Кирилл Буданов гур минобороны
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