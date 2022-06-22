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Беларусь тянет срочников и деревянные муляжи танков к границе с Украиной – Минобороны

Цей матеріал також доступний українською
22.06.2022, 16:55
Беларусь тянет срочников и деревянные муляжи танков к границе с Украиной – Минобороны - Фото
Александр Лукашенко (фото – ЕРА)

Армия Беларуси разместила деревянные муляжи танков у границы с Украиной и начала привлекать в этот район срочников. Об этом сообщил на брифинге спикер Минобороны Александр Мотузяник.

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Он отметил, что за последние несколько дней не было серьезных изменений на Волынском и Полесском направлениях. По его словам, в Брестской и Гомельской областях находятся до семи батальонов, при этом начали привлекать срочников.

Также Мотузяник сообщил, что армия Беларуси размещает в приграничных с Украиной районах деревянные муляжи танков. По его словам, это делается для оперативной маскировки и демонстрации присутствия.

Также продолжается проверка боеготовности армии Беларуси, которая ориентировочно продолжится до 25 июня. Кроме того, остается угроза ракетных ударов из Беларуси.

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Марк Сировой
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Александр Мотузяник граница танки минобороны срочники армия беларуси
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