Беларусь тянет срочников и деревянные муляжи танков к границе с Украиной – Минобороны
Армия Беларуси разместила деревянные муляжи танков у границы с Украиной и начала привлекать в этот район срочников. Об этом сообщил на брифинге спикер Минобороны Александр Мотузяник.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Он отметил, что за последние несколько дней не было серьезных изменений на Волынском и Полесском направлениях. По его словам, в Брестской и Гомельской областях находятся до семи батальонов, при этом начали привлекать срочников.
Также Мотузяник сообщил, что армия Беларуси размещает в приграничных с Украиной районах деревянные муляжи танков. По его словам, это делается для оперативной маскировки и демонстрации присутствия.
Также продолжается проверка боеготовности армии Беларуси, которая ориентировочно продолжится до 25 июня. Кроме того, остается угроза ракетных ударов из Беларуси.
- Командующий обороной Киева Александр Павлюк заявил, что столица остается целью РФ. Однако в случае повторного наступления у украинских защитников есть чем отбивать врага на дальних подступах к Киеву, и оружия будет еще больше.
Читайте также: В Беларуси близ Украины начались "учения": вызвали из запаса, участвуют силы спецопераций
Комментарии