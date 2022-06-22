Беларусь тянет срочников и деревянные муляжи танков к границе с Украиной – Минобороны

Армия Беларуси разместила деревянные муляжи танков у границы с Украиной и начала привлекать в этот район срочников. Об этом сообщил на брифинге спикер Минобороны Александр Мотузяник.

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Он отметил, что за последние несколько дней не было серьезных изменений на Волынском и Полесском направлениях. По его словам, в Брестской и Гомельской областях находятся до семи батальонов, при этом начали привлекать срочников.

Также Мотузяник сообщил, что армия Беларуси размещает в приграничных с Украиной районах деревянные муляжи танков. По его словам, это делается для оперативной маскировки и демонстрации присутствия.

Также продолжается проверка боеготовности армии Беларуси, которая ориентировочно продолжится до 25 июня. Кроме того, остается угроза ракетных ударов из Беларуси.

Командующий обороной Киева Александр Павлюк заявил, что столица остается целью РФ. Однако в случае повторного наступления у украинских защитников есть чем отбивать врага на дальних подступах к Киеву, и оружия будет еще больше.

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Марк Сировой

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