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В Беларуси близ Украины начались "учения": вызвали из запаса, участвуют силы спецопераций

Цей матеріал також доступний українською
22.06.2022, 12:09
В Беларуси близ Украины начались
Военные армии Беларуси (фото – пресс-служба МО РБ)

Сегодня, 22 июня, в Гомельской области Беларуси стартовало "мобилизационное учение" с привлечением сил спецопераций. Об этом пропагандистское агентство страны Белта написало со ссылкой на Минобороны РБ.

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Такое "учение" будет проходить до 1 июля, утверждают в Минске.

Союзники российских оккупантов добавили, что "для создания приближенной к реальной обстановки... спланировано участие подразделений сил спецопераций".

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Там подчеркнули, что это "ежегодное" мероприятие "с целью проверки готовности в/к выполнять задачи".

"Будут отработаны вопросы по доукомплектованию военных комиссариатов путем призыва военнообязанных запаса. За время пребывания на военных сборах с военнослужащими проведут занятия", – пишет беларуский госресурс.

СПРАВКА. 24 февраля 2022 года с территории РФ и Беларуси российские войска начали вторжение с целью захвата Киева и всей Украины. Из Беларуси взлетала боевая авиация РФ и наносились ракетные удары. С севера была оккупирована значительная часть территории Киевской, Черниговской и Сумской областей, более месяца шли боевые действия. В конце марта – начале апреля оккупанты были отброшены от столицы и изгнаны с украинского севера.

Военные страны-союзницы РФ уверяют, что поставка солдат в в/ч якобы не планируется, и призванные на сборы "запасники" будут участвовать лишь в учении в составе военкоматов.

В Беларуси близ Украины начались "учения": вызвали из запаса, участвуют силы спецопераций
Евгений Пилипенко
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беларусь учения угроза вторжение мобилизация
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