В Беларуси близ Украины начались "учения": вызвали из запаса, участвуют силы спецопераций
Сегодня, 22 июня, в Гомельской области Беларуси стартовало "мобилизационное учение" с привлечением сил спецопераций. Об этом пропагандистское агентство страны Белта написало со ссылкой на Минобороны РБ.
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Такое "учение" будет проходить до 1 июля, утверждают в Минске.
Союзники российских оккупантов добавили, что "для создания приближенной к реальной обстановки... спланировано участие подразделений сил спецопераций".
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Там подчеркнули, что это "ежегодное" мероприятие "с целью проверки готовности в/к выполнять задачи".
"Будут отработаны вопросы по доукомплектованию военных комиссариатов путем призыва военнообязанных запаса. За время пребывания на военных сборах с военнослужащими проведут занятия", – пишет беларуский госресурс.
Военные страны-союзницы РФ уверяют, что поставка солдат в в/ч якобы не планируется, и призванные на сборы "запасники" будут участвовать лишь в учении в составе военкоматов.
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