В Беларуси близ Украины начались "учения": вызвали из запаса, участвуют силы спецопераций

Сегодня, 22 июня, в Гомельской области Беларуси стартовало "мобилизационное учение" с привлечением сил спецопераций. Об этом пропагандистское агентство страны Белта написало со ссылкой на Минобороны РБ.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Такое "учение" будет проходить до 1 июля, утверждают в Минске.

Союзники российских оккупантов добавили, что "для создания приближенной к реальной обстановки... спланировано участие подразделений сил спецопераций".

Читайте также: Риски есть. ВСУ готовы к вторжению со стороны Беларуси и Приднестровья — Минобороны

Там подчеркнули, что это "ежегодное" мероприятие "с целью проверки готовности в/к выполнять задачи".

"Будут отработаны вопросы по доукомплектованию военных комиссариатов путем призыва военнообязанных запаса. За время пребывания на военных сборах с военнослужащими проведут занятия", – пишет беларуский госресурс.

СПРАВКА. 24 февраля 2022 года с территории РФ и Беларуси российские войска начали вторжение с целью захвата Киева и всей Украины. Из Беларуси взлетала боевая авиация РФ и наносились ракетные удары. С севера была оккупирована значительная часть территории Киевской, Черниговской и Сумской областей, более месяца шли боевые действия. . 24 февраля 2022 года с территории РФ и Беларуси российские войска начали вторжение с целью захвата Киева и всей Украины. Из Беларуси взлетала боевая авиация РФ и наносились ракетные удары. С севера была оккупирована значительная часть территории Киевской, Черниговской и Сумской областей, более месяца шли боевые действия. В конце марта – начале апреля оккупанты были отброшены от столицы и изгнаны с украинского севера

Военные страны-союзницы РФ уверяют, что поставка солдат в в/ч якобы не планируется, и призванные на сборы "запасники" будут участвовать лишь в учении в составе военкоматов.

Евгений Пилипенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.