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В Беларуси объявили учения по переходу с мирного на военное время

Цей матеріал також доступний українською
07.06.2022, 22:36
В Беларуси объявили учения по переходу с мирного на военное время - Фото
Фото: Минобороны Беларуси

В Минобороны Беларуси объявили о проведении учений "по организованному выполнению мероприятий по переводу с мирного на военное время". Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

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Согласно сообщению, в ВС Беларуси начались занятия по боевой готовности после очередного призыва на военную службу "и освоения новым пополнением программы начальной военной подготовки".

"Общая направленность занятий заключается в проведении комплекса последовательных тренировок со всеми категориями военнослужащих, подразделениями, воинскими частями, соединениями, органами военного управления по организованному выполнению мероприятий по переводу с мирного на военное время", – сказано в сообщении.

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Вадим Ребрина
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беларусь учения
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