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Если Лукашенко хочет увидеть массовую гибель военных, пускай заходит в Украину – Подоляк

Цей матеріал також доступний українською
13.06.2022, 09:53
Если Лукашенко хочет увидеть массовую гибель военных, пускай заходит в Украину – Подоляк - Фото
Михаил Подоляк (скриншот)

Военно-политическое руководство в Киеве предполагает разные сценарии развития тотальной войны РФ против Украины, проработан и вариант, при котором армия Беларуси вторгается в поддержку российским оккупантам. Об этом беларускому оппозиционному изданию Зеркало рассказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

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Он заверил, что украинская разведка активно работает на беларуском направлении, отслеживая "все перемещения, инициативы, учения, раздачу оружия охотникам".

"Сейчас мы исходим из самого пессимистичного сценария и к нему готовимся, резервируем силы и проводим оценку наших возможностей. Для того, чтобы мы были готовы нанести максимальный и молниеносный ущерб любой другой армии, кроме российской", – объяснил чиновник с Банковой.

Как выразился Подоляк, если режим в Беларуси "захочет увидеть, что такое массовая гибель военнослужащих, то, наверное, им надо заходить в Украину".

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При этом советник главы ОП не совсем понимает, почему этот вопрос поднимается в СМИ, потому как ему "кажется, что беларуское общество намного свободнее, в том числе идеологически, чем российское". Подоляк считает, что если диктатор Александр Лукашенко отдаст приказ вторгнуться в Украину, он "быстро почувствует давление общества".

СПРАВКА. 24 февраля 2022 года с территории РФ и Беларуси российские войска начали вторжение с целью захвата Киева. Из Беларуси взлетала боевая авиация РФ и наносились ракетные удары. Была оккупирована значительная часть территории Киевской, Черниговской и Сумской областей, более месяца шли боевые действия. В конце марта – начале апреля оккупанты были отброшены от столицы и изгнаны с украинского севера.

Он подчеркнул, что после войны поведение Беларуси "будет описано юридическими формулами как страна-сателлит, которая способствовала вторжению в суверенное государство".

"И территориально, и инфраструктурно, и разведданными. Мне кажется, господин Лукашенко не понимает, как работает международное право и что оно не имеет срока давности по военным преступлениям. <...> Все, что происходило в Киевской области, делали российские в/ч, которые заходили с территории Беларуси", – напомнил он.

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Евгений Пилипенко
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