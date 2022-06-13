Если Лукашенко хочет увидеть массовую гибель военных, пускай заходит в Украину – Подоляк
Военно-политическое руководство в Киеве предполагает разные сценарии развития тотальной войны РФ против Украины, проработан и вариант, при котором армия Беларуси вторгается в поддержку российским оккупантам. Об этом беларускому оппозиционному изданию Зеркало рассказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Он заверил, что украинская разведка активно работает на беларуском направлении, отслеживая "все перемещения, инициативы, учения, раздачу оружия охотникам".
"Сейчас мы исходим из самого пессимистичного сценария и к нему готовимся, резервируем силы и проводим оценку наших возможностей. Для того, чтобы мы были готовы нанести максимальный и молниеносный ущерб любой другой армии, кроме российской", – объяснил чиновник с Банковой.
Как выразился Подоляк, если режим в Беларуси "захочет увидеть, что такое массовая гибель военнослужащих, то, наверное, им надо заходить в Украину".
Читайте также: "Лукашенко в шаге от самоубийства". Зачем Беларусь стягивает войска к границе с Украиной
При этом советник главы ОП не совсем понимает, почему этот вопрос поднимается в СМИ, потому как ему "кажется, что беларуское общество намного свободнее, в том числе идеологически, чем российское". Подоляк считает, что если диктатор Александр Лукашенко отдаст приказ вторгнуться в Украину, он "быстро почувствует давление общества".
Он подчеркнул, что после войны поведение Беларуси "будет описано юридическими формулами как страна-сателлит, которая способствовала вторжению в суверенное государство".
"И территориально, и инфраструктурно, и разведданными. Мне кажется, господин Лукашенко не понимает, как работает международное право и что оно не имеет срока давности по военным преступлениям. <...> Все, что происходило в Киевской области, делали российские в/ч, которые заходили с территории Беларуси", – напомнил он.
- 26 мая 2022 года Лукашенко приказал руководителям армии "немедленно" создать южное оперативное командование у границ с Украиной. В СНБО на это ответили, сказав, что уровень угрозы со стороны Беларуси "ясен".
- 7 июня в Беларуси объявили учения по переходу с мирного на военное время.
- В начале лета президент Зеленский сказал, что аналитики не видят реальных рисков повторного вторжения из Беларуси.
Читайте также: Беларусы могут прийти в Украину только на тракторе – Лукашенко (2017 год)
Комментарии