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Зеленский: Аналитики не видят реальных рисков повторного вторжения из Беларуси

Цей матеріал також доступний українською
06.06.2022, 17:28
Зеленский: Аналитики не видят реальных рисков повторного вторжения из Беларуси - Фото
Владимир Зеленский (скриншот)

Военные аналитики пока не видят больших рисков, что страна-оккупант Россия и ее союзница Беларусь откроют еще один фронт, то есть начнут новое широкомасштабное вторжение с севера. Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил президент Владимир Зеленский.

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Глава государства заверил, что идет подготовка "ко всем рискам вторжения".

"Но пока наши аналитики и эксперты не видят реальных рисков повторного вторжения из Беларуси", – сказал Зеленский.

24 февраля 2022 года с территории РФ и Беларуси российские войска начали вторжение с целью захвата Киева. Из Беларуси взлетала боевая авиация РФ и наносились ракетные удары. Была оккупирована значительная часть территории Киевской, Черниговской и Сумской областей, более месяца шли боевые действия. В конце марта – начале апреля оккупанты были отброшены от столицы и изгнаны с украинского севера.

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Евгений Пилипенко, Юрий Смирнов
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Владимир Зеленский война киев беларусь прогноз разведка вторжение
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