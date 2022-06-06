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"Наши Фермопилы". Ермак рассказал о поездке Зеленского в прифронтовой Лисичанск

Цей матеріал також доступний українською
06.06.2022, 09:56
Фото: пресс-служба Офиса президента

Глава Офиса президента Андрей Ермак, сопровождавший Владимира Зеленского во время посещения прифронтового Лисичанска, рассказал детали этой дерзкой поездки. По его словам, президент ознакомился с оперативной ситуацией на Донбассе и вручил награды украинским военным.

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"Этот город, так же как и Северодонецк, – это форпост Луганской области. Земля украинского Донбасса здесь усеяна воронками от вражеских снарядов. Это наши Фермопилы, только другого масштаба. В районе боевых действий ознакомились с оперативной обстановкой. Владимир Зеленский вручил военным государственные награды, включая самую высокую – орден "Золотая звезда", – говорится в Facebook Ермака.

Кроме Лисичанска, Зеленский посетил также Соледар возле Бахмута.

"Эти города стоят, потому что оборону держат сильные и просто лучшие – настоящие терминаторы нашей армии. На передовой ребята выкладываются по полной. Они злы на врага и хотят победить", – заявил Ермак.

На сайте Офиса президента сообщается, что Зеленский посетил командные пункты и передовые позиции украинских войск, а также заслушал информацию об оперативной обстановке на этих участках фронта.

  • 5 июня Зеленский посетил Запорожье, что стало всего вторым официальным появлением Зеленского за пределами Киева и Киевской области с начала полномасштабной войны.
  • Ночью из обращения президента стало известно, что в рамках этой поездки он был не только в Запорожской области, 60% которой оккупировано россиянами, но и на передовых позициях в Лисичанске.
Андрей Водяный
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Владимир Зеленский лисичанск андрей ермак
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