Данилов о том, смогут ли ВСУ отбить возможную атаку из Беларуси: Только бой покажет

Секретарь СНБО Алексей Данилов прокомментировал угрозу нового нападения с беларуского направления. В интервью Укринформу Данилов сказал, что уровень угрозы "понятен", и только бой может показать, удастся ли Украине держать оборону на этом направлении.

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На фоне заявления беларуского диктатора Александра Лукашенко о создании южного оперативного командования у границ с Украиной журналист спросил у Данилова, есть ли план действий на случай прямого участия Беларуси в войне.

"Мы понимаем, что происходит на территории Беларуси, мы следим за заявлениями, которые делает Лукашенко, мы отдаем себе отчет в угрозе, которая может существовать с этой стороны. К сожалению, там, кроме этого решения, уже расположены российские "Искандеры", и уровень угрозы с той стороны нам понятен", – сказал секретарь СНБО.

По его словам, то, сможет ли Украина держать оборону на этом направлении, зависит от ВСУ и "многих факторов".

"Еще раз подчеркиваю, когда 24 февраля никто не верил, что мы будем держать оборону, мы ее держали. Более того, мы освободили от захватчиков Киевскую, Сумскую, Черниговскую области. Перед войной было много совещаний у президента с военными, и на вопрос Владимира Александровича, сможем ли мы удержаться, генерал Залужный ответил довольно ясно, что только бой это может показать. Также, отвечая на ваш вопрос, я могу сказать: только бой может показать подготовку наших Вооруженных Сил", – сказал Данилов.

Сегодня Данилов предостерег, что сейчас в информационном пространстве украинцев пытаются пугать новым наступлением РФ на Киев, падением гривны, голодом, неизбежностью уступок России и прочим.

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Оксана Житнюк

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