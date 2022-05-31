В Беларуси за два дня до войны уверяли, что нападения с их территории не будет – Данилов

За несколько дней до полномасштабного вторжения РФ министр обороны Украины Алексей Резников общался с главой Минобороны Беларуси Виктором Хрениным, и тот уверял, что с территории Беларуси нападения на Украину якобы не будет. Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью Укринформу.

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Отвечая на вопрос, почему российские оккупанты со стороны Беларуси очень быстро продвинулись почти в пригород Киева, Данилов сказал: "Действительно, мы считали, что с территории Беларуси не будет того нападения, которое, к сожалению, произошло. Более того, за два дня до войны наш министр обороны общался с министром обороны Беларуси. И они уверяли, что ни в коем случае этого не произойдет".

Также, по словам Данилова, за день до полномасштабного вторжения глава ГПСУ общался с главным пограничником Беларуси.

"Он говорит: даже не думайте себе, что мы будем в этом участвовать, что с нашей территории на вас кто-то пойдет", – рассказал Данилов.

Он подчеркнул, что оккупанты пошли не только со стороны Беларуси, они двинулись по всей границе: в Харьковской области, Сумской, Черниговской, на Луганском направлении и из Крыма.

"Вы видели то количество бронетехники, количество войск, которое двинулось на нашу страну в первые дни? А если у нас все годы распродавали предприятия, которые должны были обеспечивать ракетами и другим оружием, то эти вопросы, в том числе к государству и всему обществу. Сейчас винить пограничников или МВД, или еще кого-то в том, что они кого-то пропустили? Мы вообще о чем говорим? Я хочу, чтоб мы с вами понимали, что это война. И подготовиться к любой войне – очень сложная задача. Никто не знает, по каким она пойдет сценариям. Здесь очень многое зависит от множественности факторов", – сказал Данилов.

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Оксана Житнюк

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