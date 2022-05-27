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Подоляк об угрозе нападения со стороны Беларуси: Это будет самоубийством для Лукашенко

Цей матеріал також доступний українською
27.05.2022, 05:13
Подоляк об угрозе нападения со стороны Беларуси: Это будет самоубийством для Лукашенко - Фото
Фото: Офис президента

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк считает, что заявление белорусского диктатора Александра Лукашенко об "открытии нового фронта" на границе с Украиной является провокацией.

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"Это делается для партнеров. Я считаю, что для белорусской армии зайти на территорию Украины – это самоубийство", – сказал Подоляк в эфире единого телемарафона.

"Я понимаю, что они сегодня могут использовать крылатые ракеты, но вы же понимаете, что если этот приказ отдаст лично Лукашенко, то для него его головокружительная карьера последнего диктатора Европы закончится неожиданно", – резюмировал Подоляк.

  • В четверг Лукашенко приказал руководителям армии "немедленно" создать южное оперативное командование у границ с Украиной.
Андрей Водяный
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