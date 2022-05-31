Гауляйтеры Путина и медиа-обслуга Януковича: Данилов предупредил об информационных врагах

Секретарь СНБО Алексей Данилов предупредил украинцев об информационном враге, который, по его словам, не менее опасен, чем враг видимый. Данилов заявил, что сейчас в информационном пространстве украинцев пытаются пугать новым наступлением РФ на Киев, падением гривны, голодом, неизбежностью уступок России и прочим.

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"Украинцы и вся наша страна каждый день находятся в ситуации постоянных угроз рашистских наступлений, ракетных обстрелов, разрушений, воздушных тревог и, как следствие, смертей и жертв. Но кроме видимого врага есть враг не менее опасный – враг информационный", – заявил Данилов.

По его словам, через доступные каналы коммуникации "перекрашенный враг", "медийные гауляйтеры Путина" и "бывшая медийная обслуга Януковича" пытаются дезорганизовать, демотивировать и психологически демобилизовать общество.

"Враг мастерски маскируется под патриотов, жонглируя словами о Родине, преданности, чести. Те, кто еще недавно работали на Януковича, были постоянными гостями московских студий или поклонниками Дугина, сейчас нам рассказывают о своем радикализме и принципиальности", – заявил Данилов.

По словам секретаря СНБО, "информационная ДРГ" пугает общество новым наступлением РФ на Киев, рассказывает о "зраде", что "на фронте все плохо", пугает падением гривни и "будущим голодом", "неотвратимым окружением", что "Запад нас сдал". Также, по словам Данилова, распространяется тезис о "неизбежности соглашения с Московией и необходимости уступок этой недоимперии". Однако, подчеркнул секретарь СНБО, не меньшую опасность представляет и попытка "убаюкать успокаивающими новостями".

"Без внутренней дестабилизации нас невозможно победить, и не забываем, что сейчас, когда на фронте идут ожесточенные бои, враг максимально интенсифицировал свои специальные информационные мероприятия, но Украина – не Россия, и украинцев не вести в заблуждение", – заявил Данилов и призвал украинцев к единству и бдительности.

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Оксана Житнюк

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