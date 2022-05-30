Подоляк: Если Запад будет заставлять Украину пойти на уступки РФ, его "разорвет внутренне"

Советник главы ОП Михаил Подоляк считает "невозможным сценарием для Запада" заставить Украину пойти на территориальные уступки России. На Западе, в целом, нет консолидированного решения по этому поводу, такие идеи высказывают отдельные группы, сказал он в интервью Lb.ua.

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На вопрос, может ли Запад заставить Украину пойти России на уступки, Подоляк ответил: "Это невозможный сценарий, для Запада прежде всего. Их разорвет внутренне. Потому что это будет вопрос предательства ключевых ценностей. Их общества этого не простят, они будут давить...".

В целом он не считает, что Запад принял консолидированное решение заставить Украину пойти на уступки РФ. Подобные мнения, по словам Подоляка, высказывают отдельные политические группы, которые не понимают, что происходит, боятся или хотят вернуться в то время, когда можно было зарабатывать большие деньги на РФ.

"Но это уже не принципиально, это будет умирать, это архаично. Потому что если Европа поддержит какой-либо российский концепт, в том числе заставит Украину пойти на территориальные уступки, это будет означать, что Европа умирает, потому что там начнутся большие внутренние конфликты", – считает Подоляк. И Россия будет вкладываться именно в это, чтобы "поставить на колени" Европу, добавил он.

Политическая элита в Европе это понимает, считает советник главы ОП. В Европе понимают, что если Россия сейчас "цивилизационно" не проиграет, то там не будет внутренней трансформации, "они до абсурда доведут свою сегодняшнюю истерию, свой шовинизм".

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Вадим Ребрина

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