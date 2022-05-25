Зеленский: Путин не понимает, что происходит. Украина не пойдет на уступки

Российский диктатор Владимир Путин не понимает, что Украина не пойдет на уступки. От желания Путина зависит: будет Киев после войны договариваться с ним или уже с другим президентом России. Об этом заявил на украинском завтраке в Давосе президент Владимир Зеленский.

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"Мне кажется, что действующий президент РФ не понимает до конца, что происходит. Мне кажется, что он живет в своем информационном мире. Не понимает, что Украина никуда не собирается (уходить. – Прим. ред.), не пойдет на уступки. Мы боремся на своей земле. Это война не против, а за. За себя, за свое землю, за свою свободу и точно за свое будущее", – сказал он.

Зеленский считает, что сегодня в РФ можно говорить только с Путиным, но при условии, что он "выйдет в реальность".

"Когда он только попадет в реальность, он поймет, что гибнет много людей, гибнут невинные люди. Если он способен что-то понимать, тогда он поймет, что надо говорить и заканчивать войну, начатую им… Тогда, наверное, можно будет попробовать – если будет не поздно – именно с этой действующей (российской. – Прим. ред.) властью", – сказал президент.

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Зеленский сказал, что сроки окончания войны зависят от нескольких вещей: от желания Запада укреплять Украину и "не бояться воевать с РФ в гибридной войне не своими людьми", а также от желания России.

По его словам, война когда-нибудь закончится – и после военной части будет мирный процесс и стол переговоров.

"Там будем точно мы. Вопрос – с кем Украина будет договариваться. Вопрос – с каким президентом России будет Украина договариваться. И это также зависит от желания действующего президента России", – сказал президент.

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Марк Сировой

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