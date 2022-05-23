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Моравецкий о мирном плане Италии: Путин не остановится, как Гитлер не остановился

Цей матеріал також доступний українською
23.05.2022, 09:22
Моравецкий о мирном плане Италии: Путин не остановится, как Гитлер не остановился - Фото
Фото: EPA

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий скептически настроен по поводу мирного плана для Украины, предложенного Италией. Об этом он сказал в интервью La Repubblica.

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"Пожалуйста, назовите мне хотя бы один успех, к которому привели переговоры с Владимиром Путиным. Многие политики пытались и всегда все заканчивалось одинаково – унижением", – сказал польский премьер.

Моравецкий считает, что западные политики напрасно надеются на то, что Путин в конце концов остановится.

"У меня есть один совет: не питайте иллюзий. Путин не остановится, как Гитлер не остановился на Австрии, Чехословакии и Польше. На этот раз мы можем быть мудрее, прежде чем Россия подожжет Европу", – сказал глава правительства Польши.

Он считает, что если бы не героическое сопротивление Украины, Кремль уже думал бы о вторжении в Польшу, Эстонию, Литву или Финляндию.

  • 19 мая стало известно, что итальянское правительство разработало "план мира в четыре этапа" и передало его на рассмотрение ООН и стран Большой семерки. Они предполагают:

→ прекращение огня и демилитаризацию линии фронта;
→ предоставление Украине перспективы быстрого вступления в ЕС и закрепления нейтрального статуса (вне НАТО), но с определенными гарантиями безопасности;
→ соглашение Украины и РФ для "разрешения разногласий" по международно признанным границам (прежде всего это о захваченных РФ Крыме и Донбассе);
→ многосторонний пакт о мире и безопасности в Европе, предусматривающий обеспечение контроля за вооружениями, прекращение зарождающихся конфликтов и "меры по укреплению взаимного доверия".

  • Представитель Министерства иностранных дел Олег Николенко заявил, что Италия поделилась своим видением путей прекращения войны России против Украины. Эти предложения сейчас изучаются украинской стороной.

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Андрей Водяный
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Матеуш Моравецкий война польша италия
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