Украина изучает итальянский четырехэтапный план окончания войны – МИД
Италия поделилась своим видением путей прекращения войны России против Украины, и соответствующие предложения сейчас изучаются украинской стороной. Об этом сообщил спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко в комментарии LIGA.net.
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"Украина высоко ценит поддержку Италии в рамках Европейского Союза и на двустороннем уровне. Итальянская сторона действительно поделилась своим видением путей прекращения войны России против Украины, и соответствующие предложения в настоящее время изучаются", – сказал Николенко.
Он подчеркнул, что Украина приветствует любые международные усилия, которые помогут восстановить мир в Украине и Европе.
"В то же время любое политическое решение должно основываться на уважении суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах", – добавил спикер МИД.
Вчера стало известно, что итальянское правительство разработало "план мира в четыре этапа" и передало его на рассмотрение ООН и стран Большой семерки.
Вот эти этапы:
→ прекращение огня и демилитаризация линии фронта;
→ перспектива скорого вступления Украины в ЕС и закрепление нейтрального статуса (вне НАТО), но с определенными гарантиями безопасности;
→ соглашения Украины и РФ для "разрешения противоречий" по международно признанным границам (прежде всего это о захваченных РФ Крыме и Донбассе);
→ многосторонний пакт о мире и безопасности в Европе, который предполагает обеспечение контроля за вооружениями, пресечение зарождающихся конфликтов и "меры по укреплению взаимного доверия".
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