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Украина изучает итальянский четырехэтапный план окончания войны – МИД

Цей матеріал також доступний українською
20.05.2022, 21:57
Украина изучает итальянский четырехэтапный план окончания войны – МИД - Фото
Олег Николенко (скриншот видео канала Дом)

Италия поделилась своим видением путей прекращения войны России против Украины, и соответствующие предложения сейчас изучаются украинской стороной. Об этом сообщил спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко в комментарии LIGA.net.

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"Украина высоко ценит поддержку Италии в рамках Европейского Союза и на двустороннем уровне. Итальянская сторона действительно поделилась своим видением путей прекращения войны России против Украины, и соответствующие предложения в настоящее время изучаются", – сказал Николенко.

Он подчеркнул, что Украина приветствует любые международные усилия, которые помогут восстановить мир в Украине и Европе.

"В то же время любое политическое решение должно основываться на уважении суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах", – добавил спикер МИД.

Вчера стало известно, что итальянское правительство разработало "план мира в четыре этапа" и передало его на рассмотрение ООН и стран Большой семерки.

Вот эти этапы:

→ прекращение огня и демилитаризация линии фронта;

→ перспектива скорого вступления Украины в ЕС и закрепление нейтрального статуса (вне НАТО), но с определенными гарантиями безопасности;

→ соглашения Украины и РФ для "разрешения противоречий" по международно признанным границам (прежде всего это о захваченных РФ Крыме и Донбассе);

→ многосторонний пакт о мире и безопасности в Европе, который предполагает обеспечение контроля за вооружениями, пресечение зарождающихся конфликтов и "меры по укреплению взаимного доверия".

Оксана Житнюк
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МИД нато италия план мира
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