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Италия передала ООН "план мира" для Украины. Он не предполагает вступление в НАТО

Цей матеріал також доступний українською
19.05.2022, 15:51
Италия передала ООН
Луиджи Ди Майо (фото - ЕРА)

Итальянское правительтво разработало "план мира в четыре этапа", чтобы остановить полномасштабную войну России против Украины, и передало его на рассмотрение ООН, а также членам клуба Большой семерки. Об этом пишет La Repubblica со ссылкой на имеющийся в распоряжении редакции документ.

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18 мая план был представлен в Нью-Йорке министром иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо во время встречи с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

Четыре этапа, как предполагает план, будут проходить под контролем Международной группы содействия (GIF): Италия предлагает США, Франции, Германии, Турции, Китаю, Канаде, Британии, Польше, Израилю и международным организациям, в частности ООН и ЕС, стать ее частью.

Вот эти этапы:

→ прекращение огня и демилитаризация линии фронта;

→ перспектива скорого вступления Украины в ЕС и закрепление на мирной конференции ее нейтрального статуса (вне НАТО), но с определенными гарантиями безопасности;

→ выработка соглашения между Украиной и Россией для "разрешения противоречий" по международно-признанным границам (прежде всего это о захваченных РФ Крыме и Донбассе). Вероятно, сюда входит полная автономия "спорных" территорий и автономное управление безопасностью, пишет газета. "Но ссылка на международно признанные границы предполагает намерение не ставить под сомнение суверенитет Киева над всей национальной территорией", – добавили там;

→ многосторонний пакт о мире и безопасности в Европе, который предполагает обеспечение контроля за вооружениями, пресечение зарождающихся конфликтов и "меры по укреплению взаимного доверия". "По сути, это реорганизация международных балансов, начиная с отношений между ЕС и РФ. Цель состоит в том, чтобы по крайней мере вернуть все к статус-кво до 24 февраля", – пишет газета.

Временное прекращение огня на 1-м этапе должно сопровождаться, согласно итальянскому предложению, механизмами наблюдения и демилитаризацией линии фронта, чтобы обсудить все и подготовить почву для окончательного прекращения боевых действий.

На каждом этапе будет проверяться приверженность обязательствам, которые взяли на себя стороны, чтобы можно было перейти к следующему.

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LIGA.net направила запрос о комментарии в Офис президента. 

На брифинге в Кремле заявили – "не знаем деталей плана, неизвестно, доводилось ли это по дипломатическим каналам. Это мы узнали из СМИ".

Евгений Пилипенко
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