"Нужно усадить Москву за стол". В Италии хотят прекращения огня и переговоров по Украине

Итальянский премьер Марио Драги призывает к "скорейшему" прекращению боевых действий в Украине, чтобы можно было всерьез приступить к переговорам об окончании войны. Слова главы правительства Италии приводит Reuters.

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Он заявил, что важно поддерживать санкционное давление на РФ, "потому что мы должны усадить Москву за стол переговоров". (В апреле Драги утверждал, что "с Путиным бесполезно разговаривать").

"Прекращение огня должно быть достигнуто как можно скорее", – сказал он в парламенте страны.

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Драги указал, что не готов исключить дальнейшие поставки оружия ВСУ. Пока что Италия приняла три указа, разрешающих поставки оружия, но правительство не сообщило, какой тип оружия поставляли.

Reuters отмечает, что опросы общественного мнения показывают, что в Италии "мало общественной поддержки для оказания военной помощи Украине".

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сегодня призвал не предлагать Украине прекращение огня, потому что "это невозможно без тотального вывода войск РФ".

11 мая 2022 года премьер Италии встретился с президентом США Байденом и предложил "подумать", как достичь мира в Украине.

17 мая Подоляк заявил, что переговоры с Россией приостановлены; их возобновят, когда из Москвы последует конкретика, а сейчас "нет смысла мешать падению этой чудаковатой империи".

18 мая глава МИД Кулеба назвал четыре элемента победы Украины, они включают возвращение Крыма и Донбасса.

Евгений Пилипенко

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