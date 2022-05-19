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"Нужно усадить Москву за стол". В Италии хотят прекращения огня и переговоров по Украине

Цей матеріал також доступний українською
19.05.2022, 14:14
Марио Драги (фото - ЕРА)

Итальянский премьер Марио Драги призывает к "скорейшему" прекращению боевых действий в Украине, чтобы можно было всерьез приступить к переговорам об окончании войны. Слова главы правительства Италии приводит Reuters.

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Он заявил, что важно поддерживать санкционное давление на РФ, "потому что мы должны усадить Москву за стол переговоров". (В апреле Драги утверждал, что "с Путиным бесполезно разговаривать").

"Прекращение огня должно быть достигнуто как можно скорее", – сказал он в парламенте страны.

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Драги указал, что не готов исключить дальнейшие поставки оружия ВСУ. Пока что Италия приняла три указа, разрешающих поставки оружия, но правительство не сообщило, какой тип оружия поставляли.

Reuters отмечает, что опросы общественного мнения показывают, что в Италии "мало общественной поддержки для оказания военной помощи Украине".

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сегодня призвал не предлагать Украине прекращение огня, потому что "это невозможно без тотального вывода войск РФ".

Евгений Пилипенко
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