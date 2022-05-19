Прекращение огня невозможно без тотального вывода российских войск – Подоляк

Прекращения огня в Украине не будет, пока Россия не выведет свои войска. Об этом заявил в Twitter советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

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"Не предлагайте нам прекращение огня – это невозможно без тотального вывода войск РФ", – написал он.

По его словам, украинское общество не интересуют новые минские соглашения и возвращение войны через несколько лет.

"Пока Россия не готова полностью освободить наши земли, наша переговорная платформа – оружие, санкции и деньги", – подытожил Подоляк.

17 мая Подоляк заявил, что переговоры с Россией приостановлены, их возобновят, когда с российской стороны последует конкретика, а сейчас "нет смысла мешать падению этой чудаковатой империи".

18 мая глава МИД Дмитрий Кулеба назвал четыре элемента победы Украины, они включают возвращение Крыма и Донбасса.

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Марк Сировой

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