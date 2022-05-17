Подоляк о паузе в переговорах с РФ: Нет смысла мешать падению этой чудаковатой "империи"

Переговорный процесс с Россией на данный момент приостановлен, но он будет возобновлен, когда с российской стороны последует конкретика, а сейчас "нет смысла мешать падению этой чудаковатой "империи". Об этом в комментарии LIGA.net сказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

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"Объективно говоря, процесс переговоров действительно на паузе. Почему? Причин несколько. Россия не демонстрирует ключевого – понимание сегодняшних процессов в мире. И своей крайне отрицательной роли", – заявил Подоляк.

Второй причиной паузы он назвал непонимание РФ, что "война идет уже не по правилам, графику или планам России". Подоляк подчеркнул, что сопротивление Украины только нарастает и никаких своих целей РФ не достигнет.

Подоляк заявил, что Россия никак не может отказаться от пропагандистского нагнетания на внутреннем рынке, и потому политическая элита боится говорить правду – что из войны нужны выходы на совсем других условиях, чем было заявлено Кремлем изначально.

"И, наконец, ключевое. Россия абсолютно хочет увидеть в действии все пакеты международных экономических санкций и окончательно понять действительную "боеспособность" своей армии, а также потерять остатки своей репутации. Такова, на мой взгляд, стратегическая цель россиян: все или ничего. Поэтому нет смысла мешать падению этой чудаковатой "империи", – заявил советник главы ОП.

Он подытожил: сейчас не идет речь о "выходе или не выходе" из переговорного процесса украинской делегации – речь идет только о целесообразности и конкретике на данном этапе.

"Будет конкретика – будут продолжены политические переговоры", – добавил Подоляк.

11 мая президент Владимир Зеленский заявил, что с каждым злодеянием россиян, о котором становится известно, исчезает желание вести с Россией переговоры о возможности выйти из войны дипломатическим путем.

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Оксана Житнюк , Юрий Смирнов

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