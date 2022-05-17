UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Подоляк о паузе в переговорах с РФ: Нет смысла мешать падению этой чудаковатой "империи"

Цей матеріал також доступний українською
17.05.2022, 14:25
Подоляк о паузе в переговорах с РФ: Нет смысла мешать падению этой чудаковатой
Михаил Подоляк (Фото: пресс-служба Офиса президента)

Переговорный процесс с Россией на данный момент приостановлен, но он будет возобновлен, когда с российской стороны последует конкретика, а сейчас "нет смысла мешать падению этой чудаковатой "империи". Об этом в комментарии LIGA.net сказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Объективно говоря, процесс переговоров действительно на паузе. Почему? Причин несколько. Россия не демонстрирует ключевого – понимание сегодняшних процессов в мире. И своей крайне отрицательной роли", – заявил Подоляк.

Второй причиной паузы он назвал непонимание РФ, что "война идет уже не по правилам, графику или планам России". Подоляк подчеркнул, что сопротивление Украины только нарастает и никаких своих целей РФ не достигнет.

Подоляк заявил, что Россия никак не может отказаться от пропагандистского нагнетания на внутреннем рынке, и потому политическая элита боится говорить правду – что из войны нужны выходы на совсем других условиях, чем было заявлено Кремлем изначально.

"И, наконец, ключевое. Россия абсолютно хочет увидеть в действии все пакеты международных экономических санкций и окончательно понять действительную "боеспособность" своей армии, а также потерять остатки своей репутации. Такова, на мой взгляд, стратегическая цель россиян: все или ничего. Поэтому нет смысла мешать падению этой чудаковатой "империи", – заявил советник главы ОП.

Он подытожил: сейчас не идет речь о "выходе или не выходе" из переговорного процесса украинской делегации – речь идет только о целесообразности и конкретике на данном этапе.

"Будет конкретика – будут продолжены политические переговоры", – добавил Подоляк.

  • 11 мая президент Владимир Зеленский заявил, что с каждым злодеянием россиян, о котором становится известно, исчезает желание вести с Россией переговоры о возможности выйти из войны дипломатическим путем.

Читайте также: У Путина еще верят в "победу" России. Подоляк напомнил об изоляции и 30 000 мертвых солдат

Оксана Житнюк, Юрий Смирнов
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
переговоры михаил подоляк
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 