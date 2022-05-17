У Путина еще верят в "победу" России. Подоляк напомнил об изоляции и 30 000 мертвых солдат

У президента Владимира Зеленского отреагировали на уверенность Кремля в "победе" России в войне против Украины: напомнили об изоляции РФ, тотальных санкциях и гибели 30 000 российских солдат.

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Сегодня Дмитрий Песков, пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина, заявил, что в Кремле уверены, "что все будет хорошо". Несмотря на поражение россиян в Киевской, Житомирской, Сумской и Черниговской областях, а также контрнаступательные действия ВСУ под Харьковом, у Путина верят в "победу" РФ и достижение "всех целей". Песков считает: Путин, развязавших войну, в которой Россия уже лишилась тысяч единиц техники и почти 28 000 российских оккупантов, "знает, куда ведет страну".

На заявление спикера Кремля отреагировал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"Без сомнения, "российская победа", включающая в себя тотальные санкции, международное неуважение, полную изоляцию, массовый арест яхт, эпические битвы за села в Харьковской области, будет только нарастать. Просто Песков должен определиться с дефиницией слова "победа" ценой 30 000 мертвых россиян", – заявил Подоляк.

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Оксана Житнюк

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