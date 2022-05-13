Резников: РФ получила стратегическое поражение. Входим в новую фазу войны – долговременную

Российские оккупанты уже потерпели стратегическое поражение до 9 мая, не достигнув цели уничтожить украинскую государственность, но теперь Украину ждет новая фаза войны – долговременная. Об этом заявил министр обороны Алексей Резников.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Глава Минобороны напомнил, что россияне сбежали из Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской областей и определили себе новые цели – захват юга и востока Украины. Однако и этого не произошло.

"Таким образом, до 9 мая Россия получила стратегическое поражение – не смогла уничтожить украинское государство путем военной интервенции и смены власти на российских марионеток. Мы вынудили ее снизить масштаб целей до оперативно-тактического уровня", – заявил Резников.

Он подчеркнул, что теперь Украина входит в новую – долговременную – фазу войны.

"Нас ожидают чрезвычайно сложные недели. Сколько их будет – точно никто не скажет. В этот период мы будем держать оборону преимущественно собственными силами против взбешенного от ярости агрессора", – сказал Резников.

Он отметил, что уже более 1500 украинских воинов учатся или в ближайшие дни начнут осваивать технику западных партнеров, чтобы потом вернуться в качестве инструкторов, а некоторые артиллеристы сразу пойдут в бой.

"Пока тяжелое иностранное вооружение уравновесит силы и обеспечит слом в пользу Украины, пройдет время. Сейчас присутствие (западного оружия, – ред.) точечное, это надо понимать", – подчеркнул Резников.

По словам министра, рост давления санкций на Россию и увеличение иностранной помощи Украине в перспективе нескольких месяцев должны создать условия, при которых Кремль окончательно потеряет шансы добиться какого-либо успеха, и тогда должно появиться новое окно возможностей для Украины. Сейчас же, отметил глава Минобороны, пока на всех уровнях продолжается работа по поставкам оружия, "в этот сверхсложный период нам нужно единство, сплоченность, воля и терпение".

Читайте также: Залужный рассказал главному генералу США о новой ракетной тактике России

Оксана Житнюк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.