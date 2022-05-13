Залужный рассказал главному генералу США о новой ракетной тактике России

Россия все чаще использует сверхзвуковые ракеты и все меньше авиацию, которая несет большие потери. Об этом главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рассказал в разговоре с главой объединенного комитета начальников штабов США Марком Милли, сообщается на странице украинского генерала в Facebook.

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Залужный акцентировал, что Россия продолжает использовать стратегические крылатые ракеты, ежедневно запуская от 10 до 14 крылатых ракет по объектам гражданской инфраструктуры.

По его словам, в последнее время Россия все чаще использует тактику массированных запусков советских сверхзвуковых крылатых ракет Х-22. В частности вчера РФ запустила 12 крылатых ракет по Кременчугскому НПЗ, две из которых удалось сбить из американского ПЗРК Stinger.

"Одной из причин перехода противником к этой тактике является отказ от применения авиации, которая несет большие потери", – сказал Залужный.

Главком ВСУ также рассказал Милли, что видит победу Украины так: уничтожение врага, который находится на украинской земле, и освобождение всех захваченных им территорий. По его словам, оперативная обстановка сложная, но настроение украинских военных боевое – они нацелены лишь на победу.

Залужный поблагодарил народ и правительство США за помощь, а также заверил, что Украина ведет суровый учет и контроль за использованием переданных материальных средств. Всеми данными украинская сторона готова поделиться с посольством США.

Сегодня утром ОК Юг сообщило, что в Черном море находятся четыре российских корабля и две подлодки с 30 ракетами "Калибр" на борту.

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Марк Сировой

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