Россияне ударили ракетами по крупнейшему нефтеперерабатывающему заводу Украины

Российские оккупанты снова обстреляли Кременчугский нефтеперерабатывающий завод. Об этом сообщил председатель Полтавской обладминистрации Дмитрий Лунин.

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Сегодня, 12 мая, было четыре "прилета" по Кременчугскому НПЗ. Также Лунин сообщил, что звуки взрывов были слышны в Полтавском районе.

Глава ОГА призвал полтавчан оставаться в укрытиях, в области все еще объявлена воздушная тревога.

До этого Кременчугский НПЗ был обстрелян дважды. Впервые ракеты нанесли ущерб заводу 2 апреля. Через три недели, 24 апреля, НПЗ снова обстреляли, после чего он остановился. Это, в частности, привело к дефициту топлива на АЗС Украины.

Вчера вечером российские оккупанты нанесли ракетный удар с самолета по Полтавскому району - попали по объекту инфраструктуры в Карловской громаде.

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Оксана Житнюк

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