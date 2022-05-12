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Россияне ударили ракетами по крупнейшему нефтеперерабатывающему заводу Украины

Цей матеріал також доступний українською
12.05.2022, 17:48
Россияне ударили ракетами по крупнейшему нефтеперерабатывающему заводу Украины - Фото
Фото - Укртатнафта

Российские оккупанты снова обстреляли Кременчугский нефтеперерабатывающий завод. Об этом сообщил председатель Полтавской обладминистрации Дмитрий Лунин.

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Сегодня, 12 мая, было четыре "прилета" по Кременчугскому НПЗ. Также Лунин сообщил, что звуки взрывов были слышны в Полтавском районе.

Глава ОГА призвал полтавчан оставаться в укрытиях, в области все еще объявлена воздушная тревога.

До этого Кременчугский НПЗ был обстрелян дважды. Впервые ракеты нанесли ущерб заводу 2 апреля. Через три недели, 24 апреля, НПЗ снова обстреляли, после чего он остановился. Это, в частности, привело к дефициту топлива на АЗС Украины.

  • Вчера вечером российские оккупанты нанесли ракетный удар с самолета по Полтавскому району - попали по объекту инфраструктуры в Карловской громаде. 

Читайте также: Разбомбленный Кременчугский НПЗ не возобновит работу до конца года

Оксана Житнюк
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