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Оккупанты нанесли ракетный удар по Полтавской области – глава ОВА

Цей матеріал також доступний українською
11.05.2022, 21:04

Российские оккупанты нанесли ракетный удар с самолета по Полтавскому району. Об этом сообщает глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин.

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"Полтавский район. Ракетный удар из вражеского самолета. Выясняем детали о разрушениях и пострадавших", – написал он.

дополняется

Вадим Ребрина
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обстрел полтава
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