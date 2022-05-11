Оккупанты нанесли ракетный удар по Полтавской области – глава ОВА
11.05.2022, 21:04
Российские оккупанты нанесли ракетный удар с самолета по Полтавскому району. Об этом сообщает глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин.
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"Полтавский район. Ракетный удар из вражеского самолета. Выясняем детали о разрушениях и пострадавших", – написал он.
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