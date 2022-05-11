Оккупанты трижды ударили "Градами" по Днепропетровской области. Есть разрушения

Сегодня, 11 мая, российские оккупанты три раза из "Градов" обстреляли населенные пункты Днепропетровской области. Об этом сообщил в Telegram глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

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Уточняется, что под обстрел попали громады в Криворожском и Апостоловском районах.

По словам Резниченко, захватчики обстреляли город Зеленодольск и село Великая Костромка.

Глава ОВА уточнил, что есть разрушения. Жертв удалось избежать.

В ночь на 10 мая российские оккупанты обстреляли окраины Николаева из реактивных систем залпового огня "Ураган".

Также сегодня в городах Сумской области прогремело несколько сильных взрывов. Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, призвав жителей не покидать убежищ.

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Яна Катасонова

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