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В городах Сумской области прогремели несколько сильных взрывов

Цей матеріал також доступний українською
10.05.2022, 19:41
В городах Сумской области прогремели несколько сильных взрывов - Фото
Дмитро Живицький (скріншот з відео)

В городах Сумской области прогремели несколько сильных взрывов. Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, призвав жителей не покидать убежищ.

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"Сумщина, Шосткинский район. Несколько сильных взрывов по разным городам. Не покидайте укрытий во время воздушной тревоги!" – написал он.

дополняется

Вадим Ребрина
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