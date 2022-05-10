В городах Сумской области прогремели несколько сильных взрывов
10.05.2022, 19:41
Дмитро Живицький (скріншот з відео)
В городах Сумской области прогремели несколько сильных взрывов. Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, призвав жителей не покидать убежищ.
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"Сумщина, Шосткинский район. Несколько сильных взрывов по разным городам. Не покидайте укрытий во время воздушной тревоги!" – написал он.
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