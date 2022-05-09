Оккупанты снова обстреляли Одесскую область. Работает ПВО

Российские оккупанты снова обстреляли Одесскую область. Ракеты сбивает противовоздушная оборона Украины. Об этом сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

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Он напомнил, что был обстрел в ночь на 9 мая. Работала система ПВО, которая сбила вражеский беспилотник. Затем утром прилетели четыре ракеты в Одесский регион. Повреждены объекты инфраструктуры. Проходят восстановительные работы.

"И уже вечером враг снова обстрелял нашу область. Снова хорошо работают наши ребята из ПВО", – сказал Братчук.

ДОПОЛНЕНО В 21:41. Как сообщает Одесский горсовет, три ракеты типа "Кинжал" выпущены из самолета стратегической авиации Ту-22. Зафиксировано попадание в объекты туристической инфраструктуры. Разрушены пять зданий.

Пожар ликвидирован, пострадали два человека, они доставлены в больницу, сообщили в горсовете.

"Продолжается разбор завалов, из-под которых спасена собака", - говорится в сообщении.

Сегодня российская армия нанесла удар четырьмя ракетами по Одесской области из временно оккупированного Крыма.

Днем оккупанты ударили ракетами по Одессе, когда там с визитом находились глава Европейского совета Шарль Мишель и премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Вадим Ребрина

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