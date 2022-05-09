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Армия РФ ударила четырьмя ракетами по Одесской области. Били из оккупированного Крыма

Цей матеріал також доступний українською
09.05.2022, 11:31
Армия РФ ударила четырьмя ракетами по Одесской области. Били из оккупированного Крыма - Фото
Одесса (Иллюстративное фото - Depositphotos.com)

Российская армия нанесла удар четырьмя ракетами по Одесской области из временно оккупированного Крыма. Об этом сообщили в Оперативном командовании Юг, передает пресс-служба Одесского горсовета.

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Отмечается, что по Одесской области били из Крыма ракетами типа Оникс из ракетного комплекса Бастион.

В командовании предупреждают, что вероятность продолжения ракетных атак по региону – очень высока. Враг продолжает уничтожать объекты инфраструктуры области и оказывать психологическое давление на гражданское население.

Там призвали не пренебрегать предупреждениями об опасности, быть внимательными и осторожными.

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Марк Сировой
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