Армия РФ ударила четырьмя ракетами по Одесской области. Били из оккупированного Крыма
Российская армия нанесла удар четырьмя ракетами по Одесской области из временно оккупированного Крыма. Об этом сообщили в Оперативном командовании Юг, передает пресс-служба Одесского горсовета.
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Отмечается, что по Одесской области били из Крыма ракетами типа Оникс из ракетного комплекса Бастион.
В командовании предупреждают, что вероятность продолжения ракетных атак по региону – очень высока. Враг продолжает уничтожать объекты инфраструктуры области и оказывать психологическое давление на гражданское население.
Там призвали не пренебрегать предупреждениями об опасности, быть внимательными и осторожными.
- Вчера РФ девять раз била ракетами по Одессе, шесть из них сбили украинские силы ПВО. В городе есть пострадавшие и разрушения.
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