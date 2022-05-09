Запасы высокоточного оружия России, вероятно, сильно истощены – разведка Великобритании
У России, вероятно, истощены запасы высокоточного оружия, она вынуждена использовать устаревшие и менее точные боеприпасы, которые легче перехватить. О таких выводах своей разведки сообщает Минобороны Великобритании в Twitter.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
В ведомстве отметили, что конфликт продолжается дольше, чем ожидала Россия до полномасштабного вторжения. "Российские запасы высокоточных боеприпасов, вероятно, сильно истощены", – заявили разведчики.
Они считают, что России, скорее всего, будет трудно заменить израсходованное высокоточное оружие.
По их словам, это вынуждает армию РФ использовать легкодоступные, но устаревшие боеприпасы, которые менее точны и легче перехватываются.
В британской разведке считают, что вторжение РФ в Украину показало недостатки России в способности наносить крупномасштабные высокоточные удары.
"Россия подвергла украинские города и поселки интенсивным и неизбирательным бомбардировкам, почти не принимая во внимание жертвы среди гражданского населения", – добавили в ведомстве.
Читайте также: Вблизи берегов Украины не менее шести кораблей и двух подлодок РФ с крылатыми ракетами
Комментарии