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Вблизи берегов Украины не менее шести кораблей и двух подлодок РФ с крылатыми ракетами

Цей матеріал також доступний українською
09.05.2022, 02:18
Вблизи берегов Украины не менее шести кораблей и двух подлодок РФ с крылатыми ракетами - Фото
Уничтоженный российский катер на острове Змеиный (скриншот видео ОК Юг)

В Черном море вблизи берегов Украины находятся не менее шести кораблей и двух подлодок ЧФ РФ, вооруженных крылатыми ракетами. Об этом сообщает оперативное командование Юг.

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"Корабельная группировка флота противника насчитывает по меньшей мере шесть кораблей и две подлодки, находящиеся в готовности к нанесению ракетных ударов", – говорится в сообщении.

ОК Юг отмечает, что эти корабли и подлодки Черноморского флота РФ снаряжены более, чем 50 крылатых ракет.

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Наталия Медведева
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черное море черноморский флот
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