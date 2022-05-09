Вблизи берегов Украины не менее шести кораблей и двух подлодок РФ с крылатыми ракетами

В Черном море вблизи берегов Украины находятся не менее шести кораблей и двух подлодок ЧФ РФ, вооруженных крылатыми ракетами. Об этом сообщает оперативное командование Юг.

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"Корабельная группировка флота противника насчитывает по меньшей мере шесть кораблей и две подлодки, находящиеся в готовности к нанесению ракетных ударов", – говорится в сообщении.

ОК Юг отмечает, что эти корабли и подлодки Черноморского флота РФ снаряжены более, чем 50 крылатых ракет.

7 мая украинские военные уничтожили на острове Змеиный три российских катера и еще один повредили. Результат атаки снял спутник.

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Наталия Медведева

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